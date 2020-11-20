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Марсоход NASA прислал на Землю аудиофайл

Пятница, 20 ноября 2020, 00:50
Марсоход NASA прислал на Землю аудиофайл

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который 18 февраля 2021 года совершит посадку в северном полушарии Марса, отправил на Землю записанный им в космосе звук.

Источник: NASA

Детали: Звукозапись с микрофона на борту марсохода — вибрации механизмов ровера.

Детали: Запись была сделана с целью проверки систем аппарата. "Наша система работает и готова попытаться записать звук приземления (ровера - ред) на Марс", - сообщили в NASA.

Perseverance покинул Землю 30 июля и уже преодолел 288 из 470 миллионов километров на пути к Марсу.

Согласно онлайн-данным NASA, на момент публикации новости скорость аппарата составляет 92 550 км/час относительно Солнца.

 
Карта полета марсохода Perseverance

Справка: Местом посадки исследовательского аппарата выбрали 45-километровый кратер Езеро. Это место на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса было выбрано из списка 60 возможных мест посадки. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро.

Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофона, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity ("Изобретательность").

До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.

Общие затраты на создание марсохода и его запуск оценивают в $2,1-2,7 миллиарда.

Что предшествовало: На 15-й и 62-й день полета марсохода Perseverance в центре управления NASA планово провели корректировку его траектории.

Напомним:

Микола Донєв, Українська правда

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Темы: космосСША
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