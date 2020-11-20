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За добу у світі знов понад 600 тисяч нових пацієнтів з COVID

П'ятниця, 20 листопада 2020, 03:36

19 листопада в світі за добу COVID-19 діагностували у понад півмільйона людей.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 19 листопада в світі за добу виявили 642 471 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 262 043 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 13 357 заражень.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія і Україна, яка займає 7-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 13-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.

СТАТИСТИКА ЗА 15 ЛИСТОПАДА

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 57 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 39 мільйонів пацієнтів. Вже померло 1 364 317 пацієнтів з COVID-19.

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Теми: коронавірус


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