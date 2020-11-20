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За сутки в мире вновь более 600 тысяч новых пациентов с COVID

Пятница, 20 ноября 2020, 03:36

19 ноября в мире за сутки COVID-19 диагностировали у более полумиллиона человек.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: 19 ноября в мире за сутки обнаружили 642 471 случаев заражения коронавируса, в частности, 262 043 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали рекордные 13 357 заражений.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Франция, Великобритания и Украина, которая занимает седьмое место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 17-м месте.

 
СТАТИСТИКА за 19 НОЯБРЯ

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 57 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 39 миллионов пациентов. Уже умерло 1 364 317 пациентов с COVID-19.

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Темы: коронавирус


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