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Конкурент SpaceX — компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь ракети

П'ятниця, 20 листопада 2020, 06:55
Конкурент SpaceX — компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь ракети

Американська приватна космічна компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь власної ракети-носія — Electron.

Джерело: Rocket Lab в Twitter

Деталі: Після виконання основного завдання — запуску на орбіту декількох невеликих супутників та фігурки одного садового гнома з відеогри Left 4 Dead 2, перший ступінь ракети Electron повернувся в атмосферу Землі та за допомогою парашутної системи здійснив посадку на платформу в Тихому океані. 

Місії отримала назву "Return to Sender" ("Повернення до відправника").

Засновник SpaceX, яка є першою приватною компанією, що почала доставляти людей у космос на власних багаторазових космічних кораблях, Ілон Маск вже привітав Rocket Lab з вдалою місією.

Микола Донєв, УП
Теми: космосСША
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