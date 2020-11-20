Конкурент SpaceX — компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь ракети
Американська приватна космічна компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь власної ракети-носія — Electron.
Джерело: Rocket Lab в Twitter
Деталі: Після виконання основного завдання — запуску на орбіту декількох невеликих супутників та фігурки одного садового гнома з відеогри Left 4 Dead 2, перший ступінь ракети Electron повернувся в атмосферу Землі та за допомогою парашутної системи здійснив посадку на платформу в Тихому океані.
Місії отримала назву "Return to Sender" ("Повернення до відправника").
Засновник SpaceX, яка є першою приватною компанією, що почала доставляти людей у космос на власних багаторазових космічних кораблях, Ілон Маск вже привітав Rocket Lab з вдалою місією.
The recovery crew is securing Electron's first stage and preparing to bring it back via ship to our production complex. Pics to follow once we have them! https://t.co/LnVAhmvbdo— Rocket Lab (@RocketLab) November 20, 2020
The view of the main chute from Electron's first stage as it returned to Earth. https://t.co/3YcSvrYIGi— Rocket Lab (@RocketLab) November 20, 2020
Successful lift-off of 'Return To Sender'! pic.twitter.com/oDmTEZrCt4— Rocket Lab (@RocketLab) November 20, 2020