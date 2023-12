Американская частная космическая компания Rocket Lab впервые вернула на Землю первую ступень собственной ракеты-носителя — Electron.

Источник: Rocket Lab в Twitter

Детали: После выполнения основной задачи — запуска на орбиту нескольких небольших спутников и фигурки одного садового гнома из видеоигры Left 4 Dead 2, первая ступень ракеты Electron вернулся в атмосферу Земли и с помощью парашютной системы совершил посадку на платформу в Тихом океане.

Миссии получила название "Return to Sender" ("Возвращение к отправителю").

Основатель SpaceX, которая является первой частной компанией, которая начала доставлять людей в космос на собственных многоразовых космических кораблях, Маск уже поздравил Rocket Lab с удачной миссией.

The recovery crew is securing Electron's first stage and preparing to bring it back via ship to our production complex. Pics to follow once we have them! https://t.co/LnVAhmvbdo