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Санду радить Україні врахувати, що "м’який прямий діалог" не допоміг Молдові у Придністров’ї

П'ятниця, 20 листопада 2020, 09:00

Попри згоду Молдови обрати "м’який підхід" у переговорах про придністровське врегулювання, це не дозволило вирішити конфлікт навіть протягом 28 років.

Про це заявила обрана президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю "Європейській правді".

Нова очільниця Молдови, що заступить на посаду на початку 2021 року, запропонувала Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї.

"Наприклад, те, що Молдова обрала м’який підхід. Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники – зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо", - переповіла вона.

Як відомо, на початку 90-х, після завершення гарячої фази придністровського конфлікту, Кишинів  дав згоду на "прямий діалог"  із ніким не визнаною "владою" в Тирасполі, а Росію погодився вважати "посередником" у врегулюванні конфлікту. Переговори між Кишиневом і Тирасполем тривають досі.

"Але попри всі ці кроки, наразі ми нікуди не прийшли. І цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати (при виборі підходу. – ЄП) у діях щодо Донбасу", - пояснила Санду.

Вона також заявила, що вважає неприпустимо федералізацію Молдови.

Читайте також повне інтерв’ю Санду: Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна

Теми: МолдоваПридністров'яДонбас


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