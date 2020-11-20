Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Санду: Украина может учесть на Донбассе опыт "мягкого диалога" с Приднестровьем

Пятница, 20 ноября 2020, 08:00

Несмотря на согласие Молдовы выбрать "мягкий подход" в переговорах о приднестровском урегулировании, это не помогло решить конфликт даже в течение 28 лет.

Об этом заявила избранный президент Молдовы Мая Санду в интервью "Европейской правде".

Новая руководительница Молдовы, которая вступит в должность в начале 2021 года, предложила Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье.

"Например, то, что Молдова выбрала мягкий подход. Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциаци . Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и т.д.", - отметила Мая Санду.

Как известно, в начале 90-х, после завершения горячей фазы приднестровского конфликта, Кишинев дал согласие на "прямой диалог" с никем не признанной "властью" в Тирасполе, а Россию согласился считать "посредником" в урегулировании конфликта. Переговоры между Кишиневом и Тирасполем продолжаются.

"Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть (при выборе подхода. - ЕП) в действиях по Донбассу", - пояснила Санду.

Она также заявила, что считает недопустимой федерализацию Молдовы.

Читайте также полное интервью Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья, а Крым - это Украина

Темы: МолдоваПриднестровьеДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: