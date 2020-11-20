У Білорусі підірвали машину міліціонера з "чорного списку" опозиції – Слідком

Слідчий комітет Білорусі заявляє, що в Гродно підірвали автомобіль міліціонера, особисті дані якого раніше були розміщені "в одному з радикальних Telegram-каналів".

Джерело: прес-служба СК в Telegram

Дослівно: "Чоловік пояснив, що він є чинним співробітником міліції і раніше докладні дані про нього були розміщені в одному з радикальних телеграм-каналів.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч.2 ст.218 (умисне пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу.

На даний час особи, причетні до скоєння даного злочину, встановлюються".

Деталі: За даними слідства, дзвінок про вибух в одному з дворів Гродна надійшов до міліції 20 листопада близько 1:30 ночі.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Вона встановила, що невідомі пошкодили автомобіль Skoda, який належить 41-річному місцевому жителю. Біля машини були сліди горіння, пошкоджена передня частина авто, а також три автомобілі, які стояли поруч.

Зараз правоохоронці призначили експертизи щодо вилучених об'єктів, допитали потерпілих і свідків та вилучили записи камер відеоспостереження.