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У Білорусі підірвали машину міліціонера з "чорного списку" опозиції – Слідком

П'ятниця, 20 листопада 2020, 08:40
У Білорусі підірвали машину міліціонера з чорного списку опозиції – Слідком
Фото СК Білорусі

Слідчий комітет Білорусі заявляє, що в Гродно підірвали автомобіль міліціонера, особисті дані якого раніше були розміщені "в одному з радикальних Telegram-каналів".

Джерело: прес-служба СК в Telegram

Дослівно: "Чоловік пояснив, що він є чинним співробітником міліції і раніше докладні дані про нього були розміщені в одному з радикальних телеграм-каналів. 

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч.2 ст.218 (умисне пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу.

На даний час особи, причетні до скоєння даного злочину, встановлюються". 

 

Деталі: За даними слідства, дзвінок про вибух в одному з дворів Гродна надійшов до міліції 20 листопада близько 1:30 ночі.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Вона встановила, що невідомі пошкодили автомобіль Skoda, який належить 41-річному місцевому жителю. Біля машини були сліди горіння, пошкоджена передня частина авто, а також три автомобілі, які стояли поруч.

Зараз правоохоронці призначили експертизи щодо вилучених об'єктів, допитали потерпілих і свідків та вилучили записи камер відеоспостереження.

Українська правда

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Теми: Білорусьміліціяакції
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