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В Беларуси взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции – Следком

Пятница, 20 ноября 2020, 08:40
В Беларуси взорвали машину милиционера из черного списка оппозиции – Следком
Фото СК Белоруси

Следственный комитет Беларуси заявляет, что в Гродно взорвали автомобиль милиционера, личные данные которого ранее были размещены "в одном из радикальных Telegram-каналов".

Источник: пресс-служба СК в Telegram

Дословно: "Мужчина пояснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных телеграмм-каналов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса.

В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются". 

 

Детали: По данным следствия, звонок о взрыве в одном из дворов Гродно поступил в милицию 20 ноября около 01:30 ночи.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Она установила, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Возле машины были следы горения, повреждена передняя часть авто, а также три стоящих рядом автомобиля.

Сейчас правоохранители назначили экспертизы по изъятым объектам, допросили потерпевших и свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения.

Украинская правда

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Темы: Беларусьмилицияакции
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