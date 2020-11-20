Санду: Я продовжу говорити, що Крим – це Україна

Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що на посаді президента продовжить визнавати суверенітет України щодо Криму так само, як робила це дотепер.

Про це Санду розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Моя позиція не змінилася відтоді, коли ми з вами говорили ще у 2016 році. Крим – це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем’єр-міністром, і запевняю, я говоритиму точно те саме, коли стану президентом", - сказала вона.

Санду також прокоментувала висловлювання чинного президента Молдови щодо Криму, заявивши, що "не має пояснень дурниць, які наговорив і які зробив президент Молдови за останні чотири роки".

Зазначимо, Володимир Зеленський та п'ятий президент України Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим належить РФ.

В інтерв’ю ЄвроПравді чотири роки тому Санду заявляла, що готова казати в очі Путіну, що Крим – це Україна, а Росія напала на Донбас. "Крим – це Україна, так само, як Придністров'я – це Молдова. Мені здається, тут все зрозуміло", - говорила вона.

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