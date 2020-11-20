Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Санду: Я продолжу говорить, что Крым – это Украина

Пятница, 20 ноября 2020, 09:08
Санду: Я продолжу говорить, что Крым – это Украина
Фото ЕП

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что на посту президента продолжит признавать суверенитет Украины в отношении Крыма так же, как делала это до сих пор.

Об этом Санду рассказала в интервью "Европейской правде".

"Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым – это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом", - сказала она.

Санду также прокомментировала высказывания действующего президента Молдовы по Крыму, заявив, что у нее "нет объяснений глупостям, которые наговорил и которые сделал президент Молдовы за последние четыре года".

Отметим, Владимир Зеленский и пятый президент Украины Петр Порошенко отказывались встречаться с Игорем Додоном из-за его высказываний о том, что Крым принадлежит России.

В интервью ЕвроПравде четыре года назад Санду заявляла, что готова говорить в глаза Путину, что Крым – это Украина, а Россия напала на Донбасс. "Крым - это Украина, так же, как Приднестровье – это Молдова. Мне кажется, здесь все понятно", - говорила она.

Читайте также полное интервью Санду: "Российские войска должны уйти из Приднестровья, а Крым – это Украина"

Темы: МолдоваКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Молдова
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
В Молдове будут судить двух россиян за шпионаж в пользу Москвы
500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: