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Кулеба висунув Маркарову на посаду посла в США

П'ятниця, 20 листопада 2020, 09:15
Кулеба висунув Маркарову на посаду посла в США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висунув ексміністра фінансів Оксану Маркарову на посаду нового посла України в США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дмитро Кулеба зазначив, що задоволений роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка і внесення кандидатури нового посла не пов’язане з питаннями до нього. 

"Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував…

У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, і у МВФ", - пояснив Дмитро Кулеба.

Він також назвав "маячнею" твердження про те, що Оксану Маркарову "відправляють вибивати гроші з МВФ", та зазначив, що успішний міністр фінансів не може бути поганим дипломатом - тому що її попередня посада "не дозволяла не бути дипломатом". 

"Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії Пані Посол України в США. Це безумовні плюси", - додав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що поки йдеться лише про пропозицію кандидатури - її вносить міністр закордонних справ, але має затвердити президент України. 

"Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним Указом Президента, а не публікаціями в пресі", - зазначив глава МЗС.

Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної Ради та зміни уряду. 

Після відставки Маркарова заявила, що повертається у бізнес та зареєструвала стартап.

"Українська правда" в Threads

Теми: МаркароваСШАміжнародні відносиниУкраїна
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