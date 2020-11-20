Вибух на шахті в окупованому Донецьку: з-під завалів дістали загиблого гірника

В окупованому Донецьку на вугільній шахті імені Олександра Скочинського виявили тіло одного з шахтарів, які перебували під завалами з 17 листопада, ще трьох гірників шукають.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на окупаційну адміністрацію ОРДО

Деталі: Тіло гірника знайшли вночі о 1:45 20 листопада під час рятувальної операції в лаві.

Залишається невідомою доля ще трьох шахтарів, які були заблоковані під землею три доби.

Пожежа в конвеєрному штреку лави шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку виникла о 5 ранку 17 листопада, пізніше стався вибух метаноповітряної суміші.

Підконтрольне Росії угруповання "ДНР" повідомляло про неможливість рятувальних робіт під землею протягом більш ніж двох діб через високу загазованість виробки.