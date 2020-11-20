Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух на шахті в окупованому Донецьку: з-під завалів дістали загиблого гірника

П'ятниця, 20 листопада 2020, 09:39
Вибух на шахті в окупованому Донецьку: з-під завалів дістали загиблого гірника

В окупованому Донецьку на вугільній шахті імені Олександра Скочинського виявили тіло одного з шахтарів, які перебували під завалами з 17 листопада, ще трьох гірників шукають.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на окупаційну адміністрацію ОРДО

Деталі: Тіло гірника знайшли вночі о 1:45 20 листопада під час рятувальної операції в лаві.

Залишається невідомою доля ще трьох шахтарів, які були заблоковані під землею три доби.

Пожежа в конвеєрному штреку лави шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку виникла о 5 ранку 17 листопада, пізніше стався вибух метаноповітряної суміші.

Підконтрольне Росії угруповання "ДНР" повідомляло про неможливість рятувальних робіт під землею протягом більш ніж двох діб через високу загазованість виробки.

Теми: Донецькшахти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Донецьк
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Останні новини
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
Усі новини...
Реклама: