Взрыв на шахте в оккупированном Донецке: из-под завалов достали погибшего горняка

В оккупированном Донецке на угольной шахте имени Александра Скочинского обнаружили тело одного из шахтеров, находившихся под завалами с 17 ноября, еще трех горняков ищут.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на оккупационную администрацию ОРДО

Детали: Тело горняка нашли ночью в 1:45 20 ноября во время спасательной операции в лаве.

Остается неизвестной судьба еще трех шахтеров, которые были заблокированы под землей трое суток.

Пожар в конвейерном штреке лавы шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке возник в 5 утра 17 ноября, позже произошел взрыв метановоздушной смеси.

Подконтрольная России группировка "ДНР" сообщала о невозможности спасательных работ под землей в течение более чем двух суток из-за высокой загазованности выработки.