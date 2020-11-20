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Взрыв на шахте в оккупированном Донецке: из-под завалов достали погибшего горняка

Пятница, 20 ноября 2020, 10:39

В оккупированном Донецке на угольной шахте имени Александра Скочинского обнаружили тело одного из шахтеров, находившихся под завалами с 17 ноября, еще трех горняков ищут.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на оккупационную администрацию ОРДО

Детали: Тело горняка нашли ночью в 1:45 20 ноября во время спасательной операции в лаве.

Остается неизвестной судьба еще трех шахтеров, которые были заблокированы под землей трое суток.

Пожар в конвейерном штреке лавы шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке возник в 5 утра 17 ноября, позже произошел взрыв метановоздушной смеси.

Подконтрольная России группировка "ДНР" сообщала о невозможности спасательных работ под землей в течение более чем двух суток из-за высокой загазованности выработки.

Темы: Донецкшахты


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