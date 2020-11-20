Захарова заявила, що РФ готова приймати міжнародні місії в Криму, але на своїх умовах

Спікер російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ готова приймати міжнародні місії в анексованому Криму, але на умовах окупанта Росії.

Джерело: МЗС РФ

Пряма мова: "Ми готові до діалогу з профільними міжнародними організаціями з питання дотримання прав людини в Криму в рамках процедур, застосовних до дотримання Російською Федерацією зобов'язань в цьому середовищі на території нашої країни.

Ми також готові приймати місії відповідних організацій в Криму, якщо вони направляються в рамках мандата відповідних структур в прив'язці до процедур, які можуть застосовуватися до відвідування Росії".

Деталі: За її словами, РФ готова до діалогу, але виникають проблеми з тим, щоб підключити "реальних жителів Криму, а не тих, які десятиліттями там не живуть і не уявляють собі ситуації в сучасних умовах, а реальних представників громадянського суспільства, журналістів до різних міжнародних конференцій".

Вона заявила, що делегація України блокує виступи "представників Криму" на конференціях.

Пряма мова: "Багато міжнародних структур приймають рішення, в тому числі про гуманітарну ситуацію і про права людини в Криму, не знаючи реальної ситуації, тому що, на жаль, грунтуються на думці української сторони, яка не має поняття, що там відбувається".

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