Захарова заявила, что РФ готова принимать международные миссии в Крыму, но на своих условиях

Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что РФ готова принимать международные миссии в оккупированном Крыму, но на условиях России.

Источник: МИД РФ

Прямая речь: "Мы готовы к диалогу с профильными международными организациями по вопросу соблюдения прав человека в Крыму в рамках процедур, применимых к соблюдению Российской Федерацией обязательств в этой среде на территории нашей страны.

Мы также готовы принимать миссии соответствующих организаций в Крыму, если они направляются в рамках мандата соответствующих структур в привязке к процедурам, применимым к посещению России".

Детали: По ее словам, РФ готова к диалогу, но возникают проблемы с тем, чтобы подключить "реальных жителей Крыма, не тех, которые десятилетиями там не живут и не представляют себе ситуации в современных условиях, а реальных представителей гражданского общества, журналистов к различным международным конференциям".

Она заявила, что делегация Украины блокирует выступления "представителей Крыма" на конференциях.

Прямая речь: "Многие международные структуры принимают решение, в том числе о гуманитарной ситуации и о правах человека в Крыму, не зная реальной ситуации, потому что, к сожалению, основываются на мнении украинской стороны, которая не имеет понятия, что там происходит".

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Напомним: