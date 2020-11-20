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Понад 1,3 тисячі білорусів арештували за протести в листопаді - правозахисники

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:00

Понад 1,3 тисячі осіб зазнали арешту в Білорусі за участь в акціях протесту з 1 по 18 листопада.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: За даними правозахисників, з 1 по 18 листопада в Білорусі було винесено 1 325 адміністративних постанов про арешт, 520 осіб отримали штрафи на суму 9 510 базових величин.

Всього учасники акцій протесту отримали 16 559 діб арешту, що становить сумарно 46 років.

Нагадаємо: У Білорусі більше 100 днів тривають протести проти режиму Лукашенка. Сотні тисяч білорусів на практично щоденних акціях по всій країні вимагають, щоб Лукашенко призначив нові вибори президента замість фальсифікованих 9 серпня. Лукашенко з одного боку заявляє, що "за владу посинілими руками не тримається", з іншого - відмовляється скласти повноваження.

Теми: Білорусь


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