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Более 1,3 тысячи белорусов арестованы за протесты в ноябре - правозащитники

Пятница, 20 ноября 2020, 12:00

Более 1,3 тысячи человек подверглись аресту в Беларуси за участие в акциях протеста с 1 по 18 ноября.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: По данным правозащитников, с 1 по 18 ноября в Беларуси было вынесено 1 325 административных постановлений об аресте, 520 человек получили штрафы на сумму 9 510 базовых величин.

Всего участники акций протеста получили 16 559 суток ареста, что составляет суммарно 46 лет.

Напомним: В Беларуси больше 100 дней продолжаются протесты против режима Лукашенко. Сотни тысяч белорусов на практически ежедневных акциях по всей стране требуют, чтобы Лукашенко назначил новые выборы президента вместо фальсифицированных 9 августа. Лукашенко с одной стороны заявляет, что "за власть посиневшими руками не держится", с другой - отказывается сложить полномочия.

Темы: Беларусь


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