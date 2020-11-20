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У Києві - антирекорд хворих медиків з початку пандемії коронавірусу

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:09

У столиці за минулу добу коронавірус діагностували ще у 1391 киянина, 33 людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн- брифінгу 20 листопада

Пряма мова: "Вірус у Києві, як і в Україні, стрімко розповсюджується. За минулу добу - ще 1 391 хворий. Вперше у нас і така кількість хворих медиків - 64".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 832 жінки віком від 18 до 91 років і 48 дівчаток від одного місяця до 17 років. А також 462 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв і 49 хлопчиків від двох місяців до 16 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 84 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 185, у Деснянському – 184 і в Дніпровському районі – 165 випадків.

 

Померли за добу 33 людини. Одужали в столиці за добу 376 людей.  

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні в столиці вже 56 594, усього коронавірус подолали 20 391 мешканець Києва. Хвороба забрала життя 1080 киян.

У стаціонарах столичних медзакладів наразі перебувають 1966 хворих на коронавірус. Із них 24 дитини. У важкому стані - 730 пацієнтів.

Кисневу підтримку отримують 1035 людей. Під апаратами ШВЛ - 35 хворих. 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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