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В Киеве - антирекорд заболевших медиков с начала пандемии коронавируса

Пятница, 20 ноября 2020, 11:09
В Киеве - антирекорд заболевших медиков с начала пандемии коронавируса

В столице за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 1391 киевлянина, 33 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 20 ноября

Прямая речь: "Вирус в Киеве, как и в Украине, стремительно распространяется. За минувшие сутки - еще 1391 больной. Впервые у нас и такое количество больных медиков - 64".

Детали: Среди заболевших: 832 женщины в возрасте от 18 до 91 лет и 48 девочек от одного месяца до 17 лет. А также 462 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет и 49 мальчиков от двух месяцев до 16 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 84 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 185, в Деснянском - 184 и в Днепровском районе - 165 случаев.

 

Умерли за сутки 33 человека. Выздоровели в столице за сутки 376 человек.

Подтвержденных случаев заболевания на сегодня в столице уже 56 594, всего коронавирус преодолел 20 391 житель Киева. Болезнь унесла жизни 1080 киевлян.

В стационарах столичных медучреждений сейчас находятся 1966 больных коронавирусом. Из них 24 ребенка. В тяжелом состоянии - 730 пациентов.
Кислородную поддержку получают 1035 человек. Под аппаратами ИВЛ - 35 больных.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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