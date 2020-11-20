Регулятор ЄС може затвердити дві вакцини від коронавірусу в грудні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ЄС невдовзі можуть бути схвалені для широкого використання дві вакцини проти коронавірусу, які показують високу ефективність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Її заява пролунала після багатообіцяючих результатів випробувань двох окремих препаратів - потенційної вакцини американської фармацевтичної компанії Pfizer і німецької BioNTech, а також американської Moderna.

"Якщо все піде без проблем, EMA (Європейське агентство з лікарських засобів) каже нам, що дозвіл на продаж з умовами для BioNTech і Moderna може бути наданий вже в другій половині грудня 2020 року", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції після відеоконференції Лідери ЄС.

Глава EMA Емер Кук заявила виданню в середу, що сподівається на затвердження вакцини BioNTech до кінця року.

Після схвалення регулюючим органом ЄС країни можуть почати вакцинацію в невеликих обсягах.

Брюссель вже закупив 200 мільйонів доз вакцини у Pfizer/BioNTech і веде переговори про покупку 80 мільйонів доз вакцини Moderna через механізм закупівель в масштабах всього ЄС. Брюссель каже, що дози будуть розподілені по країнах на основі пропорційного розподілу населення".

Однак фон дер Ляєн підкреслив, що схвалення EMA буде тільки "найпершим кроком", і що спочатку буде доступна тільки "невелика кількість" доз.

"Велика кількість буде тільки пізніше. Про це важливо пам'ятати", - сказала вона.