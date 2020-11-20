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Регулятор ЕС может утвердить две вакцины от коронавируса в декабре

Пятница, 20 ноября 2020, 11:20

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС вскоре могут быть одобрены для широкого использования две вакцины против коронавируса, которые показывают высокую эффективность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ее заявление прозвучало после многообещающих результатов испытаний двух отдельных препаратов - потенциальной вакцины американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также американской Moderna.

"Если все пойдет без проблем, EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) говорит нам, что разрешение на продажу для BioNTech и Moderna может бытьвыдано уже во второй половине декабря 2020 года", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции после видеоконференции лидеров ЕС.

Глава EMA Эмер Кук заявила изданию в среду, что надеется на утверждение вакцины BioNTech до конца года.

После одобрения регулирующим органом ЕС страны могут начать вакцинацию в небольших объемах.

Брюссель уже закупил 200 млн доз вакцины у Pfizer / BioNTech и ведет переговоры о покупке 80 миллионов доз вакцины Moderna через механизм закупок в масштабах всего ЕС. Брюссель говорит, что дозы будут распределены по странам на основе пропорционального распределения населения ".

Однако фон дер Ляйен подчеркнул, что утверждение EMA будет только "первым шагом", и первоначально будет доступно только "небольшое количество" доз.

"Большее количество будет только позже. Об этом важно помнить", - сказала она.

Темы: коронавирусвакцинация
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