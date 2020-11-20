Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Напередодні виборів мера в Ужгороді СБУ викрила схему підкупу виборців

П'ятниця, 20 листопада 2020, 11:23
Напередодні виборів мера в Ужгороді СБУ викрила схему підкупу виборців

Служба безпеки України повідомляє, що напередодні другого туру виборів мера в Ужгороді викрила схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За попередньою версією слідства, організував підкуп мешканець обласного центру.

Зловмисник залучив до оборудки голову правління одного із ОСББ для збору підписів виборців, пропонуючи 500 гривень за кожен голос".

Деталі: Фігуранта затримали за ст. 160 ККУ під час передачі коштів за підкуп кількох десятків голосів.

 

СБУ наразі перевіряє інформацію про існування так званої "сітки" на користь кандидата в інших районах міста. Водночас правоохоронці не повідомляють про кого саме йдеться.

До другого туру виборів мера в Ужгороді пройшов чинний глава міста Богдан Андріїв та представник провладної партії "Слуга народу" Віктор Щадей. 

Тривають слідчі дії, встановлюються особи, причетні до злочину.

Операцію із викриття проводили оперативники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції області під процесуальним керівництвом Закарпатської прокуратури.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УжгородвибориполіціяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Ужгород
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Залягти на дно в Ужгороді. Чим живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
В Ужгороді суд забрав закордонний паспорт в отця УПЦ МП, який ображав ПЦУ
Останні новини
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
Усі новини...
Реклама: