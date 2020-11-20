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Напередодні виборів мера в Ужгороді СБУ викрила схему підкупу виборців

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:23

Служба безпеки України повідомляє, що напередодні другого туру виборів мера в Ужгороді викрила схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За попередньою версією слідства, організував підкуп мешканець обласного центру.

Зловмисник залучив до оборудки голову правління одного із ОСББ для збору підписів виборців, пропонуючи 500 гривень за кожен голос".

Деталі: Фігуранта затримали за ст. 160 ККУ під час передачі коштів за підкуп кількох десятків голосів.

 

СБУ наразі перевіряє інформацію про існування так званої "сітки" на користь кандидата в інших районах міста. Водночас правоохоронці не повідомляють про кого саме йдеться.

До другого туру виборів мера в Ужгороді пройшов чинний глава міста Богдан Андріїв та представник провладної партії "Слуга народу" Віктор Щадей. 

Тривають слідчі дії, встановлюються особи, причетні до злочину.

Операцію із викриття проводили оперативники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції області під процесуальним керівництвом Закарпатської прокуратури.

 

Українська правда
Теми: УжгородвибориполіціяСБУ


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