Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Накануне выборов мэра в Ужгороде СБУ разоблачила схему подкупа избирателей

Пятница, 20 ноября 2020, 12:23

Служба безопасности Украины сообщает, что накануне второго тура выборов мэра в Ужгороде разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра.

Злоумышленник привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос".

Детали: Фигуранта задержали по ст. 160 УК при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов.

СБУ пока проверяет информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу кандидата в других районах города. В то же время правоохранители не сообщают о ком именно идет речь.

 

Во второй тур выборов мэра в Ужгороде прошел действующий глава города Богдан Андреев и представитель правящей партии "Слуга народа" Виктор Щадей.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Операцию по разоблачению проводили оперативники СБУ совместно со следователями Нацполиции области под процессуальным руководством Закарпатской прокуратуры.

 

Украинская правда
Темы: УжгородвиборыполицияСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Ужгород
Русинская карта. Как мы искали руку Москвы и сепаратистов на Закарпатье – репортаж из Ужгорода
COVID-19: В Ужгороде на 100% заполнены все больницы
Во втором туре за Ужгород поборются действующий мэр и "слуга народа"
Последние новости
22:16
Будем требовать локдаун при 30 тысячах больных COVID в сутки – Степанов
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!