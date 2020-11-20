Накануне выборов мэра в Ужгороде СБУ разоблачила схему подкупа избирателей

Служба безопасности Украины сообщает, что накануне второго тура выборов мэра в Ужгороде разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра.

Злоумышленник привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос".

Детали: Фигуранта задержали по ст. 160 УК при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов.

СБУ пока проверяет информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу кандидата в других районах города. В то же время правоохранители не сообщают о ком именно идет речь.

Во второй тур выборов мэра в Ужгороде прошел действующий глава города Богдан Андреев и представитель правящей партии "Слуга народа" Виктор Щадей.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Операцию по разоблачению проводили оперативники СБУ совместно со следователями Нацполиции области под процессуальным руководством Закарпатской прокуратуры.