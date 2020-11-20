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МВД теперь может штрафовать за нарушение ПДД водителей авто на иностранной регистрации

Пятница, 20 ноября 2020, 12:04
МВД теперь может штрафовать за нарушение ПДД водителей авто на иностранной регистрации

Система автофиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, которого цитирует пресс-служба МВД

Прямая речь: "Этот проект реализован совместно с Госпогранслужбой. Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем.

Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из базы данных ГПСУ. Теперь в отношении этих граждан полиция выносит постановления о нарушении правил дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам.

Пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф. Если водитель-иностранец отказывается платить штраф, ему будет запрещен въезд в Украину".

 

Детали: По словам заместителя министра, в случае, если владелец авто на иностранных номерах - гражданин Украины откажется платить штраф, документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

Геращенко сообщил, что первыми нарушителями, зафиксированными системой, стали граждане Беларуси и Молдовы.

Что предшествовало: С 1 июня 2020 года заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Украинская правда

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Темы: МВДавто
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