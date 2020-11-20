Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЗМІ дізналися, скільки ЄС заплатить за вакцини Pfizer i CureVac

П'ятниця, 20 листопада 2020, 13:06

Європейський Союз може заплатити понад 10 мільярдів доларів за сотні мільйонів доз вакцин-кандидатів, які розробляють фармацевтичні компанії Pfizer/BioNTech і CureVac.

Про це агентству Reuters заявив офіційний представник ЄС, який брав участь в переговорах щодо закупівлі вакцин, повідомляє "Європейська правда".

За словами посадовця, ЄС погодився заплатити по 15,50 євро за одну дозу вакцини від коронавірусу, що розробляється американською компанією Pfizer і німецькою BioNTech.

Відтак загальна ціна за 200 мільйонів доз складе до 3,1 мільярда євро, а якщо в рамках угоди будуть закуплені ще 100 мільйонів доз, ціна зросте до 4,65 мільярда.

Ця інформація підтверджує, що ЄС заплатить за одну дозу менше, ніж Сполучені Штати за початкову поставку цієї вакцини, як повідомляло агентство минулого тижня. 

Нижча ціна частково відображає фінансову підтримку, яку Європейський Союз надав BioNTech для розробки препарату.

За словами чиновника, ЄС окремо погодився заплатити по 10 євро за дозу за первинну поставку 225 мільйонів доз вакцини-кандидата від німецької компанії CureVac. Це означає, що ЄС отримав знижку, адже компанія встановила за дозу ціну 12 євро.

Цього тижня Євросоюз уклав угоду з CureVac, щоб забезпечити постачання до 405 мільйонів доз вакцини, з яких 180 мільйонів є додатковими.

Джерело зазначило, що CureVac зобов'язалася розпочати поставки до кінця березня. 

Теми: вакцинаціяЄСкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Немає міжнародного розшуку: Суд пояснив, чому скасував арешт Януковича

фото, відеоУ Білорусі тисячі людей прощаються з убитим активістом

Кулеба висунув Маркарову на посаду посла в США

На тисячу більше другий день поспіль: в Україні 14 575 випадків COVID за добу 

"Держпереворот" під час Майдану: ДБР викликає політиків за заявою нардепа ОПЗЖ

Новини 19 листопада: обшуки в музеї, великий герб України

Усі новини...
вакцинація
Регулятор ЄС може затвердити дві вакцини від коронавірусу в грудні
Першими безкоштовну вакцину від COVID отримають українські медики – Степанов
Україні підтвердили безкоштовне надання вакцини від COVID для 20% населення
Останні новини
13:56
Суд виправдав охоронця відомого бізнесмена, підозрюваного у смертельній ДТП
13:50
фото У Чечні оперативно знищили героїв коміксів після зауваження Кадирова
13:42
Кличко нагадав про знижку в 10% для киян, які сплачують за ЖКГ до кінця місяця
13:36
список і кандидатиУ неділю знову обиратимуть мерів в 11 містах
13:24
В Ужгороді шириться COVID-19 через "загравання" місцевої влади – Закарпатська ОДА
13:22
мапаМокрий сніг і ожеледиця очікуються де-не-де в вихідні
13:17
Аналітики вважають, що нинішній рівень тестувань на COVID-19 був актуальним при 2000 на добу
13:13
Фінське ескімо змінить назву, щоб не ображати ескімосів
13:09
Немає міжнародного розшуку: Суд пояснив, чому скасував арешт Януковича
13:08
Експерти пояснили, чому та наскільки не виконується план видатків Держказначейства
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!