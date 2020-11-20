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СМИ узнали, сколько ЕС заплатит за вакцины Pfizer i CureVac

Пятница, 20 ноября 2020, 13:06

Европейский Союз может заплатить более 10 млрд долларов за сотни миллионов доз вакцин-кандидатов, которые разрабатывают фармацевтические компании Pfizer / BioNTech и CureVac.

Об этом агентству Reuters заявил официальный представитель ЕС, участвовавший в переговорах по закупке вакцин, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновника, ЕС согласился заплатить по 15,50 евро за одну дозу вакцины от коронавируса, которая разрабатывается американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Поэтому общая цена за 200 млн доз составит до 3,1 млрд евро, а если в рамках соглашения будут закуплены еще 100 млн доз вакцины, цена возрастет до 4,65 миллиарда.

Эта информация подтверждает, что ЕС заплатит за одну дозу меньше, чем Соединенные Штаты за начальную поставку этой вакцины, как сообщалось на прошлой неделе.

Низкая цена частично отражает финансовую поддержку, которую Европейский Союз предоставил BioNTech для разработки препарата.

По словам чиновника, ЕС отдельно согласился заплатить по 10 евро за дозу первоначальной поставки 225 млн доз вакцины-кандидата от немецкой компании CureVac. Это означает, что ЕС получил скидку, ведь компания установила за дозу цену 12 евро.

На этой неделе Евросоюз заключил соглашение с CureVac, чтобы обеспечить поставки до 405 млн доз вакцины, из которых 180 млн являются дополнительными.

Источник отметил, что CureVac обязалась начать поставки до конца марта.

Темы: вакцинацияЕСкоронавирус


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