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У Черкасах головлікар "наварила" мільйони на боротьбі з коронавірусом

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:07
У Черкасах головлікар наварила мільйони на боротьбі з коронавірусом
Фото ілюстративне з сайту КМДА

Служба безпеки України викрила у Черкасах розкрадання мільйонів бюджетних грошей, виділених одному із медичних закладів на боротьбу з COVID-19.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Організувала протиправний механізм керівниця однієї із медичних установ міста. Чиновниця підписала низку договорів із київською компанією на закупівлю засобів індивідуального захисту та протиепідеміологічних засобів на загальну суму 8 мільйонів гривень.

Оперативники встановили, що вартість придбаного була суттєво завищена".

Деталі: Повідомляється, що на деякі позиції, зокрема захисні костюми для лікарів, ціна перевищувала ринкову більше ніж у 2 рази. До того ж угоди уклали без тендеру.

За висновками експертиз, такі дії завдали місту збитків на понад 2,4 мільйона гривень.

Наразі керівниці медзакладу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ.

Українська правда
Теми: СБУЧеркасикоронавірус
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