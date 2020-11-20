В Черкассах главврач "наварила" миллионы на борьбе с коронавирусом

Служба безопасности Украины разоблачила в Черкассах хищение миллионов бюджетных денег, выделенных одному из медицинских учреждений на борьбу с COVID-19.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Организовала противоправный механизм руководитель одного из медицинских учреждений города. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен.

Оперативники установили, что стоимость приобретенного была существенно завышена".

Детали: Сообщается, что на некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в 2 раза. К тому же соглашения заключили без тендера.

По заключению экспертизы, такие действия нанесли городу ущерб на более чем 2,4 миллиона гривен.

Сейчас руководительнице медучреждения сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК.