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Фінське ескімо змінить назву, щоб не ображати ескімосів

П'ятниця, 20 листопада 2020, 13:13

Наступного року класичне фінське морозиво Pingviini Eskimo отримає нову назву через світову тенденцію перейменування брендів, які зараз сприймаються як расистські.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Класичне морозиво на паличці буде називатися Puikko. Це слово означає як паличку, на якій тримається морозиво, так і саме морозиво на паличці.

Під тиском руху Black Lives Matter багато компаній перейменовують бренди, назви яких зараз сприймаються як расистські, образливі і неполіткоректні.

"Хоча у фінській мові слово eskimo і не є образливим, все одно мова йде про групу людей, у яких є право самим визначати, як вони хочуть називатися. Більшість представників корінних народів Гренландії і Канади хотіли б вживання інших термінів, і ми поважаємо їх бажання", – сказала керівник відділу маркетингу Froneri Finland Мінна Брунберг.

Фінською мовою і представник етносу, і морозиво називається одним словом eskimo.

Морозиво під брендом Eskimo стало випускатися у Фінляндії в 1968 році, а компанія-виробник була заснована в 1935 році в Гельсінкі.

Тиск на бренди збільшився після початку руху Black Lives Matter. Про зміну назви вже повідомив світовий бренд Uncle Ben's, але тенденція дісталася і до Фінляндії.

Від зображення темношкірого хлопчика Lakupekka на упаковці лакричних цукерок Fazer і від назви цукерок "Поцілунок негра" (Neekerinsuukko) компанії Brunberg у Фінляндії відмовилися вже давно, а в цьому році стало відомо, що компанія Fazer роздумує над зміною назви шоколаду Geisha, а Valio прибере зображення турецького чоловіка з упаковки турецького йогурту і відмовиться від бренду Mustapekka.



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