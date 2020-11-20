Фінське ескімо змінить назву, щоб не ображати ескімосів
Наступного року класичне фінське морозиво Pingviini Eskimo отримає нову назву через світову тенденцію перейменування брендів, які зараз сприймаються як расистські.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.
Класичне морозиво на паличці буде називатися Puikko. Це слово означає як паличку, на якій тримається морозиво, так і саме морозиво на паличці.
Під тиском руху Black Lives Matter багато компаній перейменовують бренди, назви яких зараз сприймаються як расистські, образливі і неполіткоректні.
"Хоча у фінській мові слово eskimo і не є образливим, все одно мова йде про групу людей, у яких є право самим визначати, як вони хочуть називатися. Більшість представників корінних народів Гренландії і Канади хотіли б вживання інших термінів, і ми поважаємо їх бажання", – сказала керівник відділу маркетингу Froneri Finland Мінна Брунберг.
Фінською мовою і представник етносу, і морозиво називається одним словом eskimo.
Морозиво під брендом Eskimo стало випускатися у Фінляндії в 1968 році, а компанія-виробник була заснована в 1935 році в Гельсінкі.
Тиск на бренди збільшився після початку руху Black Lives Matter. Про зміну назви вже повідомив світовий бренд Uncle Ben's, але тенденція дісталася і до Фінляндії.
Від зображення темношкірого хлопчика Lakupekka на упаковці лакричних цукерок Fazer і від назви цукерок "Поцілунок негра" (Neekerinsuukko) компанії Brunberg у Фінляндії відмовилися вже давно, а в цьому році стало відомо, що компанія Fazer роздумує над зміною назви шоколаду Geisha, а Valio прибере зображення турецького чоловіка з упаковки турецького йогурту і відмовиться від бренду Mustapekka.