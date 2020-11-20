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Финское эскимо переименуют, чтобы не обижать эскимосов

Пятница, 20 ноября 2020, 13:13

В следующем году классическое финское мороженое Pingviini Eskimo получит новое название из-за мировой тенденции переименования брендов, которые сейчас воспринимаются как расистские.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Классическое мороженое на палочке будет называться Puikko. Это слово означает как палочку, на которой держится мороженое, так и само мороженое на палочке.

Под давлением движения Black Lives Matter многие компании переименовывают бренды, названия которых сейчас воспринимаются как расистские, оскорбительные и неполиткорректные.

"Хотя в финском языке слово eskimo и не является оскорбительным, все равно речь идет о группе людей, у которых есть право самим определять, как они хотят называться. Большинство представителей коренных народов Гренландии и Канады хотели бы употребления других терминов, и мы уважаем их желание ", - сказала руководитель отдела маркетинга Froneri Finland Минна Брунберг.

В финском языке и представитель этноса, и мороженое называется одним словом eskimo.

Мороженое под брендом Eskimo стало выпускаться в Финляндии в 1968 году, а компания-производитель была основана в 1935 году в Хельсинки.

Давление на бренды увеличилось после начала движения Black Lives Matter. Об изменении названия уже сообщил мировой бренд Uncle Ben's, но тенденция добралась и до Финляндии.

От изображения темнокожего мальчика Lakupekka на упаковке лакричных конфет Fazer и от названия конфет "Поцелуй негра" (Neekerinsuukko) компании Brunberg в Финляндии отказались уже давно, а в этом году стало известно, что компания Fazer размышляет над изменением названия шоколада Geisha, а Valio уберет изображение турецкого мужчины с упаковки турецкого йогурта и откажется от бренда Mustapekka.



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