В Ужгороді шириться COVID-19 через "загравання" місцевої влади – Закарпатська ОДА

У Закарпатській обласній держадміністрації вважають, що через "електоральні загравання" напередодні другого туру виборів мера Ужгорода у місті черговий антирекорд захворювання на коронавірус.

Джерело: пресслужба Закарпатської ОДА

Дослівно: "Сьогодні в Ужгороді черговий антирекорд. У 106 мешканців підтвердили коронавірус методом ПЛР за останню добу.

Тобто, в обласному центрі міській владі не вдається зупинити масове поширення COVID-19. Й різке збільшення хворих – це наслідок безвідповідальних і популістських її кроків, електоральних загравань, коли проводяться багаточисельні мітинги без дотримання елементарних обмежень – соціальної дистанції, носіння захисних масок і т.д".

Деталі: До другого туру виборів мера в Ужгороді пройшов чинний глава міста Богдан Андріїв та представник провладної партії "Слуга народу" Віктор Щадей.

Повторне голосування на виборах ужгородського міського голови відбудеться у неділю, 22 листопада.