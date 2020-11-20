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В Ужгороді шириться COVID-19 через "загравання" місцевої влади – Закарпатська ОДА

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:24
В Ужгороді шириться COVID-19 через загравання місцевої влади – Закарпатська ОДА

У Закарпатській обласній держадміністрації вважають, що через "електоральні загравання" напередодні другого туру виборів мера Ужгорода у місті черговий антирекорд захворювання на коронавірус.

Джерело: пресслужба Закарпатської ОДА

Дослівно: "Сьогодні в Ужгороді черговий антирекорд. У 106 мешканців підтвердили коронавірус методом ПЛР за останню добу.

Тобто, в обласному центрі міській владі не вдається зупинити масове поширення COVID-19. Й різке збільшення хворих – це наслідок безвідповідальних і популістських її кроків, електоральних загравань, коли проводяться багаточисельні мітинги без дотримання елементарних обмежень – соціальної дистанції, носіння захисних масок і т.д".

Деталі: До другого туру виборів мера в Ужгороді пройшов чинний глава міста Богдан Андріїв та представник провладної партії "Слуга народу" Віктор Щадей. 

Повторне голосування на виборах ужгородського міського голови відбудеться у неділю, 22 листопада.

Українська правда

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Теми: ЗакарпаттяУжгородвиборикоронавірусCovid-2019
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