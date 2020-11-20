В Ужгороде распространяется COVID-19 из-за "заигрываний" местной власти – Закарпатская ОГА

В Закарпатской областной госадминистрации считают, что из-за "электоральных заигрываний" накануне второго тура выборов мэра Ужгорода в городе очередной антирекорд заболевания на коронавирус.

Источник: пресс-служба Закарпатской ОГА

Дословно: "Сегодня в Ужгороде очередной антирекорд. В 106 жителей подтвердили коронавирус методом ПЦР за последние сутки.

То есть, в областном центре городской власти не удается остановить массовое распространение COVID-19. И резкое увеличение больных - это следствие безответственных и популистских ее шагов, электоральных заигрываний, когда проводятся многочисленные митинги без соблюдения элементарных ограничений - социальной дистанции, ношение защитных масок и т.д".

Детали: Во второй тур выборов мэра в Ужгороде прошел действующий глава города Богдан Андреев и представитель правящей партии "Слуга народа" Виктор Щадей.

Повторное голосование на выборах ужгородского городского головы состоится в воскресенье, 22 ноября.