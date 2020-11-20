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Мокрий сніг і ожеледиця очікуються де-не-де в вихідні

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:22
Мокрий сніг і ожеледиця очікуються де-не-де в вихідні

У найближчу добу, 21 листопада, погоду з невеликими опадами у більшості областей України, крім заходу, буде визначати атмосферний фронт.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У суботу вночі в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень у східних, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів.

На дорогах країни, крім заходу та півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, на сході північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 7° тепла, на сході країни 1-3° морозу; у високогір'ї Карпат протягом доби 3-8° морозу.

У Києві – вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

 
meteo.gov.ua

У неділю, 22 листопада, в Україні без опадів, лише вночі, вранці у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях невеликий сніг. На дорогах північних і східних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний і західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, в східній частині від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві – вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер західний, 7-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

 

Довідка: За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 21 листопада найвища температура вдень була 16,1 в 1926 р, найнижча вночі -15,3 в 1890 р.

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Теми: погода
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