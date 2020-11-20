Мокрый снег и гололедица ожидается кое-где в выходные

В ближайшие сутки, 21 ноября, погоду с небольшими осадками в большинстве областей Украины, кроме запада, будет определять атмосферный фронт.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В субботу ночью в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днем в восточных, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, на востоке северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 0-5° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 7° тепла, на востоке страны 1-3° мороза; на высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° мороза.

В Киеве - ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

В воскресенье, 22 ноября, в Украине без осадков, лишь ночью, утром в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях небольшой снег. На дорогах северных и восточных областей местами гололедица.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, восточной части от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве - ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, 7-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Справка: По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 ноября самая высокая температура днем была 16,1 в 1926 г., самая низкая ночью -15,3 в 1890 г.