У неділю знову обиратимуть мерів в 11 містах

22 листопада відбудеться другий тур виборів мера в 11 містах.

Джерела: повідомлення ЦВК

Деталі: Зокрема, вибори пройдуть у таких містах:

Дніпрі – кандидати на посаду – Загід Краснов ("За майбутнє") та Борис Філатов ("Пропозиція");

– кандидати на посаду – Загід Краснов ("За майбутнє") та Борис Філатов ("Пропозиція"); Нікополі (Дніпропетровська область) – Руслан Олійник ("Слуга народу") та Олександр Саюк ("За майбутнє");

(Дніпропетровська область) – Руслан Олійник ("Слуга народу") та Олександр Саюк ("За майбутнє"); Славʼянську (Донецька область) – Вадим Лях ("Опозиційний блок") та Павло Придворов ("ОПЗЖ");

(Донецька область) – Вадим Лях ("Опозиційний блок") та Павло Придворов ("ОПЗЖ"); Ужгороді – Богдан Андріїв (висунутий шляхом самовисування) та Віктор Щадей ("Слуга народу");

– Богдан Андріїв (висунутий шляхом самовисування) та Віктор Щадей ("Слуга народу"); Бердянську (Запорізька область) – Валерій Баранов ("За майбутнє") та Олександр Свідло ("ОПЗЖ");

(Запорізька область) – Валерій Баранов ("За майбутнє") та Олександр Свідло ("ОПЗЖ"); Дрогобичі (Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування);

(Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування); Львові – Андрій Садовий ("Самопоміч") та Олег Синютка ("ЄС");

– Андрій Садовий ("Самопоміч") та Олег Синютка ("ЄС"); Миколаєві – Олександр Сенкевич ("Пропозиція") та Владислав Чайка ("ОПЗЖ" ");

– Олександр Сенкевич ("Пропозиція") та Владислав Чайка ("ОПЗЖ" "); Полтаві – Сергій Іващенко ("Слуга народу") та Олександр Мамай ("За майбутнє");

– Сергій Іващенко ("Слуга народу") та Олександр Мамай ("За майбутнє"); Рівному – Олександр Третяк ("ЄС") та Віктор Шаркизян ("Рівне разом");

– Олександр Третяк ("ЄС") та Віктор Шаркизян ("Рівне разом"); Черкасах – Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") та Віктор Євпак ("Голос").

Вказується, що у другому турі з виборів міського голови зможуть взяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.

Окрім того, 22 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад: 3 депутатів – до 2 міських рад, 20 депутатів – до 13 селищних рад, 43 депутатів – до 32 сільських рад.

Результати голосування 22 листопада мають оприлюднити до 27 листопада включно.