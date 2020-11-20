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У неділю знову обиратимуть мерів в 11 містах

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:36
У неділю знову обиратимуть мерів в 11 містах

22 листопада відбудеться другий тур виборів мера в 11 містах.

Джерела: повідомлення ЦВК

Деталі: Зокрема, вибори пройдуть у таких містах:

  • Дніпрі – кандидати на посаду – Загід Краснов ("За майбутнє") та Борис Філатов ("Пропозиція");
  • Нікополі (Дніпропетровська область) – Руслан Олійник ("Слуга народу") та Олександр Саюк ("За майбутнє");
  • Славʼянську (Донецька область) – Вадим Лях ("Опозиційний блок") та Павло Придворов ("ОПЗЖ");
  • Ужгороді – Богдан Андріїв (висунутий шляхом самовисування) та Віктор Щадей ("Слуга народу");
  • Бердянську (Запорізька область) – Валерій Баранов ("За майбутнє") та Олександр Свідло ("ОПЗЖ");
  • Дрогобичі (Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування);
  • Львові – Андрій Садовий ("Самопоміч") та Олег Синютка ("ЄС");
  • Миколаєві – Олександр Сенкевич ("Пропозиція") та Владислав Чайка ("ОПЗЖ" ");
  • Полтаві – Сергій Іващенко ("Слуга народу") та Олександр Мамай ("За майбутнє");
  • Рівному – Олександр Третяк ("ЄС") та Віктор Шаркизян ("Рівне разом");
  • Черкасах – Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") та Віктор Євпак ("Голос").

Вказується, що у другому турі з виборів міського голови зможуть взяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.

Окрім того, 22 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад: 3 депутатів – до 2 міських рад, 20 депутатів – до 13 селищних рад, 43 депутатів – до 32 сільських рад.

Результати голосування 22 листопада мають оприлюднити до 27 листопада включно.

Українська правда
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