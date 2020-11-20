В воскресенье снова будут выбирать мэров в 11 городах

22 ноября состоится второй тур выборов мэра в 11 городах.

Источники: сообщение ЦИК

Детали: В частности, выборы пройдут в следующих городах:

Днепре - кандидаты на должность - Загид Краснов ("За майбутне") и Борис Филатов ("Пропозиция")

Никополе (Днепропетровская область) - Руслан Олейник ("Слуга народа") и Александр Саюк ( "За майбутне")

Славянске (Донецкая область) - Вадим Лях ( "Оппозиционный блок") и Павел Придворов ( "ОПЗЖ")

Ужгороде - Богдан Андреев (выдвинут путем самовыдвижения) и Виктор Щадей ( "Слуга народа")

Бердянске (Запорожская область) - Валерий Баранов ( "За майбутне") и Александр Свидло ("ОПЗЖ")

Дрогобыче (Львовская область) - Андрей Веселый (самовыдвижение) и Тарас Кучма (самовыдвижение)

Львове - Андрей Садовый ("Самопомощь") и Олег Синютка ("ЕС")

Николаеве - Александр Сенкевич ("Пропозиция") и Владислав Чайка ("ОПЗЖ");

Полтаве - Сергей Иващенко ("Слуга народа") и Александр Мамай ("За майбутне")

Ровно - Александр Третьяк ("ЕС") и Виктор Шаркизян ("Ровно вместе")

Черкассах - Анатолий Бондаренко ("За майбутне") и Виктор Евпак ( "Голос").

Указывается, что во втором туре по выборам городского головы смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.

Кроме того, 22 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: 3 депутатов - до 2 городских советов, 20 депутатов - до 13 поселковых советов, 43 депутатов - до 32 сельских советов.

Результаты голосования 22 ноября должны обнародовать до 27 ноября включительно.