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В воскресенье снова будут выбирать мэров в 11 городах

Пятница, 20 ноября 2020, 13:36

22 ноября состоится второй тур выборов мэра в 11 городах.

Источники: сообщение ЦИК

Детали: В частности, выборы пройдут в следующих городах:

  • Днепре - кандидаты на должность - Загид Краснов ("За майбутне") и Борис Филатов ("Пропозиция")
  • Никополе (Днепропетровская область) - Руслан Олейник ("Слуга народа") и Александр Саюк ( "За майбутне")
  • Славянске (Донецкая область) - Вадим Лях ( "Оппозиционный блок") и Павел Придворов ( "ОПЗЖ")
  • Ужгороде - Богдан Андреев (выдвинут путем самовыдвижения) и Виктор Щадей ( "Слуга народа")
  • Бердянске (Запорожская область) - Валерий Баранов ( "За майбутне") и Александр Свидло ("ОПЗЖ")
  • Дрогобыче (Львовская область) - Андрей Веселый (самовыдвижение) и Тарас Кучма (самовыдвижение)
  • Львове - Андрей Садовый ("Самопомощь") и Олег Синютка ("ЕС")
  • Николаеве - Александр Сенкевич ("Пропозиция") и Владислав Чайка ("ОПЗЖ");
  • Полтаве - Сергей Иващенко ("Слуга народа") и Александр Мамай ("За майбутне")
  • Ровно - Александр Третьяк ("ЕС") и Виктор Шаркизян ("Ровно вместе")
  • Черкассах - Анатолий Бондаренко ("За майбутне") и Виктор Евпак ( "Голос").

Указывается, что во втором туре по выборам городского головы смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.

Кроме того, 22 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: 3 депутатов - до 2 городских советов, 20 депутатов - до 13 поселковых советов, 43 депутатов - до 32 сельских советов.

Результаты голосования 22 ноября должны обнародовать до 27 ноября включительно.

Украинская правда


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