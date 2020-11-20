Лукашенко каже, що американські спецслужби засіли в Києві і "качають планету"

Самопроголошений "президент" Олександр Лукашенко заявив, що наразі "проти Білорусі працюють найпотужніші спецслужби світу".

Джерело: Лукашенко під час відвідування ВАТ "Гомсільмаш", цитує держінформагентство "БелТА"

Пряма мова: "США - вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Нехай я би сказав, але ми з росіянами, розвідка наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там всі американці сидять - розумні, талановиті, здібні люди".

Деталі: За словами Лукашенка, ці спецслужби за допомогою сучасних технологій і Інтернету "розхитують обстановку на всій планеті".

Нагадаємо: Сотні тисяч білорусів на практично щоденних акціях протесту по всій країні вимагають, щоб Лукашенко призначив нові вибори президента замість фальсифікованих 9 серпня. Лукашенко з одного боку заявляє, що "за владу посинілими руками не тримається", з іншого - відмовляється скласти повноваження.