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Лукашенко говорит, что американские спецслужбы засели в Киеве и "качают планету"

Пятница, 20 ноября 2020, 13:20
Лукашенко говорит, что американские спецслужбы засели в Киеве и качают планету

Самопровозглашенный "президент" Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время "против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира".

Источник: Лукашенко во время посещения ОАО "Гомсельмаш", цитирует госинформагентство "БелТА"

Прямая речь: "США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди".

Детали: По словам Лукашенко, эти спецслужбы с помощью современных технологий и Интернета "расшатывают обстановку на всей планете".

Напомним: Сотни тысяч белорусов на практически ежедневных акциях протеста по всей стране требуют, чтобы Лукашенко назначил новые выборы президента вместо фальсифицированных 9 августа. Лукашенко с одной стороны заявляет, что "за власть посиневшими руками не держится", с другой – отказывается сложить полномочия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Лукашенко
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