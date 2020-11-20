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В уряді Вірменії змінили трьох міністрів, у тому числі міністра оборони

П'ятниця, 20 листопада 2020, 13:40

Президент Вірменії Армен Саркісян за пропозицією прем'єр-міністра Нікола Пашиняна призначив трьох нових міністрів до вірменського уряду.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента Вірменії 20 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Panorama.am.

Замість Давида Тонояна міністром оборони Вірменії призначений Вагаршак Арутюнян. Арутюнян - головний військовий радник прем'єр-міністра. У 1978 році він закінчив Каспійське вище військово-морське училище імені Кірова в Баку. Арутюнян був міністром оборони в 1999-2000 роках.

Крім того, раніше звільненого з посади міністра з надзвичайних ситуацій Фелікса Цолакяна замінив Андранік Пілоян. Новим міністром праці замість Заруі Батоян призначений Месроп Аракелян.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, попри заклики опозиції піти у відставку через "здачу Карабаху", планує залишитись на посаді. Він представив дорожню карту для подолання кризи і анонсував зміни в уряді.

19 листопада новим міністром закордонних справ Вірменії призначили Ару Айвазяна.

У ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху. 

Перші протестувальники вийшли на вулиці тієї ж ночі, вимагаючи відставки Нікола Пашиняна за підписання угоди, яку сприйняли як капітуляцію і здачу Карабаху. 

Теми: ВірменіяКабінет міністрів
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