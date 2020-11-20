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В правительстве Армении сменили трех министров, в том числе министра обороны

Пятница, 20 ноября 2020, 13:40

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна назначил трех новых министров в армянское правительство.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Армении 20 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Panorama.am.

Вместо Давида Тонояна министром обороны Армении назначен Вагаршак Арутюнян. Арутюнян - главный военный советник премьер-министра. В 1978 году он окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова в Баку. Арутюнян был министром обороны в 1999-2000 годах.

Кроме того, ранее уволенного с должности министра по чрезвычайным ситуациям Феликса Цолакяна заменил Андраник Пилоян. Новым министром труда вместо Зару Батоян предназначен Месроп Аракелян.

Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на призывы оппозиции уйти в отставку из-за "сдачи Карабаха", планирует остаться в должности. Он представил дорожную карту для преодоления кризиса и анонсировал изменения в правительстве.

19 ноября новым министром иностранных дел Армении назначили Ару Айвазяна.

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Первые протестующие вышли на улицы в ту же ночь, требуя отставки Никола Пашиняна за подписание соглашения, которое восприняли как капитуляцию и сдачу Карабаха.

Темы: АрменияКабинет министров
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