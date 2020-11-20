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Чотири країни приєдналися до розширених санкцій ЄС за Керченський міст

П'ятниця, 20 листопада 2020, 15:15

Україна і ще три країни приєдналися рішення Ради ЄС від 1 жовтня 2020 року про розширення санкцій проти учасників будівництва Керченського мосту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві високого представника ЄС.

Європейський Союз у минулому місяці розширив санкції проти учасників будівництва Керченського мосту, внісши у "чорний список" двох фізичних осіб і чотири компанії.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, Норвегія, що входить до Європейської економічної зони, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС" - йдеться у заяві.

Зазначається, що згадані країни приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради ЄС.

"Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його" - йдеться у заяві.

Раніше у ЄС пояснили, що двох росіян та компанії внесли до "чорного списку" через їх роль в розробці, будівництві або використанні залізничної інфраструктури між Росією і Кримом.

Слід зазначити, що у 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Теми: ЄСсанкціїКерчРосія


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