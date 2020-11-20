Четыре страны присоединились к расширенным санкциям ЕС за Керченский мост

Украина и еще три страны присоединились к решению Совета ЕС от 1 октября 2020 года о расширении санкций против участников строительства Керченского моста.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

Европейский Союз в прошлом месяце расширил санкции против участников строительства Керченского моста, внеся в "черный список" двух физических лиц и четыре компании.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что страны приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

Ранее в ЕС объяснили, что двух россиян и компании внесли в "черный список" за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.