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Україна внесла 44 країни до "червоного" списку поширення COVID-19

П'ятниця, 20 листопада 2020, 15:36

Міністерство охорони здоров’я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за рівнем поширення коронавірусу.

Джерело: пресслужба МОЗ

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС

Зокрема, до списку "червоних" потрапили сусідні Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина. 

Також "червоні" - Грузія, Чехія, Хорватія, Болгарія, Чорногорія, США, тощо.

Туреччина і Єгипет - у "зеленій" зоні поширення коронавірусу. 

 
 
 
 
 
 
 

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування.

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Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


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