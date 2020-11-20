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Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Пятница, 20 ноября 2020, 14:36
Украина внесла 44 страны в красный список распространения COVID-19

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.

Источник: пресс-служба МОЗ

Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно по интерактивной карте МИД.

В частности, в список "красных" попали соседние Польша, Венгрия, Румыния, Словакия.

Также "красные" - Грузия, Чехия, Хорватия, Черногория, Болгария, США, и тому подобное.

Турция и Египет - в "зеленой" зоне распространения коронавируса.

 
 
 
 
 
 
 

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Украинская правда

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Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
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