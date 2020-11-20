Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Пятница, 20 ноября 2020, 15:36

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.

Источник: пресс-служба МОЗ

Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно по интерактивной карте МИД.

В частности, в список "красных" попали соседние Польша, Венгрия, Румыния, Словакия.

Также "красные" - Грузия, Чехия, Хорватия, Черногория, Болгария, США, и тому подобное.

Турция и Египет - в "зеленой" зоне распространения коронавируса.

 
 
 
 
 
 
 

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Covid-2019
Накануне матча в Лиге Европы у нескольких футболистов "Зари" подтвердили COVID-19
В Ужгороде распространяется COVID-19 из-за "заигрываний" местной власти – Закарпатская ОГА
На тысячу больше второй день подряд: в Украине 14 575 случаев COVID за сутки
Последние новости
22:16
Будем требовать локдаун при 30 тысячах больных COVID в сутки – Степанов
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
Все новости...