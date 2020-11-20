Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19
Пятница, 20 ноября 2020, 15:36
Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.
Источник: пресс-служба МОЗ
Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно по интерактивной карте МИД.
В частности, в список "красных" попали соседние Польша, Венгрия, Румыния, Словакия.
Также "красные" - Грузия, Чехия, Хорватия, Черногория, Болгария, США, и тому подобное.
Турция и Египет - в "зеленой" зоне распространения коронавируса.
Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.
Украинская правда