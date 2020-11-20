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Країни Балтії ввели нові санкції проти Мінська: покарано міністрів спорту та інформації

П'ятниця, 20 листопада 2020, 14:34

Литва, Латвія і Естонія в п'ятницю розширили санкції проти офіційних осіб білоруського режиму, зокрема, внесли у "чорний список" міністрів інформації та спорту і співробітників міліції.

Про це агентству BNS заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, країни Балтії скоординовано додали в список 28 імен, щоб підтримати тиск на режим Олександра Лукашенка.\

"У координації з латвійцями і естонцями ми вирішили розширити національні санкції", - сказав міністр.

"Ми працюємо двома шляхами - на європейському та національному. Ми бачимо, що ситуація не змінюється, режим нав'язує нову реальність, яка дійсно є безперспективною, і ми повинні зберігати тиск", - сказав Лінкявічюс.

За словами Лінкявічюса, санкції проти білоруських міністрів інформації і спорту були введені у відповідь на обмеження bнтернету і переслідування спортсменів, які критикують режим.

У "чорний список" країн Балтії вже включено понад півтори сотні людей, яким заборонений в'їзд до Литви, Латвії та Естонії, нагадав міністр.

Санкції Європейського Союзу введені щодо 59 осіб, обмеження включають заборону на поїздки і заморожування активів.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу 19 листопада домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Очікується, що робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або на початку грудня.

Теми: БілорусьсанкціїЛукашенко
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