Страны Балтии ввели новые санкции против Минска: наказаны министры спорта и информации

Литва, Латвия и Эстония в пятницу расширили санкции против официальных лиц белорусского режима, внесли в "черный список" министров информации и спорта и сотрудников милиции.

Об этом агентству BNS заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда".

По его словам, страны Балтии скоординировано добавили в список 28 имен, чтобы поддержать давление на режим Александра Лукашенко.

"В координации с латышами и эстонцами мы решили расширить национальные санкции", - сказал министр.

"Мы работаем на двух путях - на европейском и национальном. Мы видим, что ситуация не меняется, режим навязывает новую реальность, которая действительно является бесперспективной, и мы должны сохранять давление", - сказал Линкявичюс.

По словам Линкявичюса, санкции против белорусских министров информации и спорта были введены в ответ на ограничение интернета и преследования спортсменов, критикуют режим.

В "черный список" стран Балтии уже включено более полутора сотен человек, которым запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию, напомнил министр.

Санкции ЕС введены по 59 человек, ограничения включают запрет на поездки и замораживание активов.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко.

Ожидается, что работа над новым санкционные пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.