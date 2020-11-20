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Чоловік кинув дві гранати у квартиру ексдружини, а третьою відірвав собі руку

П'ятниця, 20 листопада 2020, 15:37
Фото поліції

У Харкові чоловік кинув дві гранати РГД-5 у квартиру ексдружини, ще одну гранату він підірвав на дитмайданчику – у результаті вибуху йому відірвало руку.  

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Чоловік прийшов до квартири колишньої дружини начебто за грошовим боргом. Після розмови з жінкою зловмисник вийшов на вулицю, розбив скло на кухні та кинув туди гранату. Другу гранату він закинув до кімнати. Обидві вони вибухнули. В цей час жінка знаходилася у коридорі та на щастя не постраждала". 

 

Деталі: Повідомляється, що в квартирі на проспекті Гагаріна перебували жінка, її батько та її 5-річний син. Коли до помешкання прийшов озброєний ексчоловік, то жінка відправила сина із батьком на вулицю.

Сестра жінки викликала поліцію. Тікаючи від поліцейських, зловмисник з гранатами вибіг на дитячий майданчик, де підірвав третій боєприпас. Вибухом йому ампутувало кисть руки.

 

Поліцейські затримали зловмисника та викликали швидку медичну допомогу.

Більше ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Речові докази вилучили.

Чоловіка госпіталізували, він у важкому стані.

За висновками фахівців вибухотехнічного управління поліції, він був озброєний гранатами РГД-5.

Українська правда
Теми: Харківполіціявибух


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