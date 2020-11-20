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Мужчина бросил две гранаты в квартиру экс-жены, а третьей оторвал себе руку

Пятница, 20 ноября 2020, 15:37
Фото полиции

В Харькове мужчина бросил две гранаты РГД-5 в квартиру экс-жены, еще одну гранату он взорвал на детской площадке – в результате взрыва ему оторвало руку.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Мужчина пришел в квартиру бывшей жены якобы за денежным долгом. После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне и бросил туда гранату. Вторую гранату он забросил в комнату. Обе они взорвались. В это время женщина находилась в коридоре и к счастью не пострадала". 

 

Детали: Сообщается, что в квартире на проспекте Гагарина находились женщина, ее отец и ее 5-летний сын. Когда в дом пришел вооруженный экс-муж, то женщина отправила сына с отцом на улицу.

Сестра женщины вызвала полицию. Убегая от полицейских, злоумышленник с гранатами выбежал на детскую площадку, где подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировало кисть руки. 

 

Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь.

Больше никто не пострадал.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК. Вещественные доказательства изъяли.

Мужчину госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, он был вооружен гранатами РГД-5.

Темы: Харьковполициявзрыв


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