Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчина бросил две гранаты в квартиру экс-жены, а третьей оторвал себе руку

Пятница, 20 ноября 2020, 14:37
Мужчина бросил две гранаты в квартиру экс-жены, а третьей оторвал себе руку
Фото полиции

В Харькове мужчина бросил две гранаты РГД-5 в квартиру экс-жены, еще одну гранату он взорвал на детской площадке – в результате взрыва ему оторвало руку.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Мужчина пришел в квартиру бывшей жены якобы за денежным долгом. После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне и бросил туда гранату. Вторую гранату он забросил в комнату. Обе они взорвались. В это время женщина находилась в коридоре и к счастью не пострадала". 

 

Детали: Сообщается, что в квартире на проспекте Гагарина находились женщина, ее отец и ее 5-летний сын. Когда в дом пришел вооруженный экс-муж, то женщина отправила сына с отцом на улицу.

Сестра женщины вызвала полицию. Убегая от полицейских, злоумышленник с гранатами выбежал на детскую площадку, где подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировало кисть руки. 

 

Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь.

Больше никто не пострадал.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК. Вещественные доказательства изъяли.

Мужчину госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, он был вооружен гранатами РГД-5.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковполициявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: