На кордоні з Росією затримали колишнього українського силовика, якого 7 років шукав "Інтерпол"

При спробі перетнути кордон з Росією затримали колишнього начальника одного із територіальних підрозділів МВС у Львівській області, який перебував у міжнародному розшуку.

Джерела: повідомлення Офісу генерального прокурора

Деталі: Експосадовець з 2013 року перебував у міжнародному розшуку за підозрою в одержанні понад 135 тис грн неправомірної вигоди та зловживанні владою.

У лютому 2013 року йому заочно оголошено про підозру. Згодом експравоохоронець понад 7 років переховувався на території Ізраїлю та Російської Федерації.

Дослівно: "За даними слідства, правоохоронець, обіймаючи посаду начальника сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків, упродовж квітня 2011 року – липня 2012 року одержав від чотирьох осіб хабарі на загальну суму понад 135 тис грн.

Натомість він мав забезпечити непритягнення цих осіб, а також членів їхньої злочинної організації до кримінальної відповідальності та прикривати незаконну діяльність з виготовлення та збуту наркотичної речовини – опію ацительованого".